Calcio: Covid in Serie A, preoccupa l'Inter, migliora il Genoa La squadra di Pioli ha riabbracciato Ibrahimovic, guarito dal Covid e presente all'allenamento

Dopo il Genoa e' ora l'Inter la squadra che piu' trema per la diffusione dei contagi nel mondo del calcio. Nella settimana del derby sono 6 i giocatori ancora positivi nella squadra di Antonio Conte: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e, da meno di 24 ore, Young.

Bastoni e Skriniar, i primi a contrarre la malattia, sperano che con la riduzione della quarantena a 10 giorni, di risultare negativi e tornare a disposizione in tempo per la sfida con i rossoneri, in programma sabato 17 ottobre.

La squadra di Pioli ha riabbracciato Ibrahimovic, guarito dal Covid e presente ieri al primo allenamento dopo l'isolamento forzato. Restano out ancora i difensori Gabbia e Duarte.

Si attendono novita' anche per quanto riguarda i due centrocampisti del Napoli attualmente ai box, Zielinski, il cui contagio e' stato comunicato una decina di giorni fa, ed Elmas. Sui social la compagine partenopea ha continuato a pubblicare le notizie sull'esito negativo fatto agli altri suoi calciatori durante tutta la settimana.

Inizia a migliorare anche la situazione in casa Genoa, la squadra di Serie A colpita dal focolaio di piu' importante: ieri la societa' ligure ha annunciato la guarigione di Mattia Perin, primo positivo in rosa, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic. I giocatori positivi restano pero' ancora quattordici: Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Briek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melengoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Ora il timore, anche a seguito dei viaggi degli atleti con le rispettive Nazionali, e' che la situazione possa allargarsi anche ad altre squadre. Nell'Atalanta c'e' il portiere Carnesecchi, risultato positivo durante i controlli effettuati ai convocati per giocare con la maglia azzurra dell'Under 21 mentre nel Verona, i calciatori che hanno contratto il Covid sono gia' due: Antonin Barak e Koray Gunter.