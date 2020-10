Volley, in Italia i Mondiali Under 21 maschili Lo ha annunciato la Federazione Internazionale, rassegna organizzata con la Bulgaria

Sarà l’Italia, in collaborazione con la Federazione Bulgara, ad organizzare i Campionati del Mondo Under 21 Maschili del prossimo anno. Ad annunciarlo è stata oggi la Federazione Internazionale. La Nazionale allenata da Angiolino Frigoni, dopo la medaglia d’argento nei Campionati Europei vinta circa dieci giorni fa, avrà quindi la grande possibilità di giocare la rassegna iridata in casa. La Fase Finale e dunque le gare che varranno le medaglie si disputeranno in Sardegna.