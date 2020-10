Italrugby, c'è un positivo al Covid-19 Si tratta di Stephen Varney, il ragazzo è asintomatico

Il Covid-19 non lascia in pace lo sport. Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un positivo tra i giocatori della Nazionale italiana che è in raduno a Roma. Si tratta di Stephen Varney, mediano di mischia del Gliucester rugby.

Di seguito il comunicato della Federazione Italiana.

"La Federazione Italiana Rugby informa che un ciclo di test molecolari a cui sono stati sottoposti gli atleti e lo staff della Squadra Nazionale Maschile ha evidenziato un caso di positività al COVID-19 in un atleta convocato, tesserato presso Club affiliato a Federazione estera.

L’atleta positivo, Stephen Varney (Gloucester Rugby, esordiente), è asintomatico ed è stato immediatamente isolato dal resto del Gruppo Squadra. Varney era risultato negativo ai tamponi svolti precedentemente presso il proprio Club di appartenenza. FIR ha attivato tutte le procedure previste e informato le autorità sanitarie di riferimento, nel pieno rispetto delle regolamentazioni vigenti. La Nazionale prosegue il raduno a Roma in osservanza delle disposizioni previste dall’autorità sanitaria competente. Aggiornamenti verranno diffusi non appena disponibili".