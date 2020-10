Tiro a Volo, Trofeo delle Regioni: Campania solo nona In provincia di Caserta nella specialità della Fossa Olimpica vince la Sicilia

E’ la Sicilia la Regina della Fossa Olimpica 2020. La squadra selezionata dal Delegato Regionale Giuseppe Di Giorgi si è imposta con carattere e determinazione nel Trofeo delle Regioni ospitata dalla pedane campane del Tav Raimondo di Pastorano (CE) ed alla quale hanno partecipato 18 squadre in rappresentanza di altrettante realtà territoriali.

A portare i colori della Sicilia fino alla vetta del podio sono stati Francesco Cornelio (98), Paolo Vitale (95), Vittorio Ferdinandi (92), Joseph Fortunato (91), Francesco Solonia (90) e Christian Sollami (85) che hanno totalizzato 552/600. Molto agguerrito il duello che si è determinato per l’assegnazione dell’argento e del bronzo che ha avuto come protagoniste le squadre della Puglia e delle Marche, entrambe arrivate al termine dei lanci regolamentari con il totale di 548. Al termine dello spareggio la piazza d’onore è stata occupata dal sestetto pugliese mandato in pedana dal Delegato Cosimo Moretto e composto da Cosimo Luxa Salinaro, Guido Caputo, Cosimo D’Elia, Roberto Pompeo Cota, Mauro Espedito Attanasi e Lorenzo Urso on +133.

Terza sul podio la squadra selezionata dal Delegato Regionale Ivano Campetella e composta da Emanuele Marrozzini, Cristiano Bitocchi, Marco Moriconi, Christian Carletti, Andrea Andreozzi, Federico Girolimetti con + 120. Scorrendo la classifica, al quarto posto si sono piazzati i tiratori della Sardegna con 541, al quinto quelli dell’Umbria con 541 (peggior ultima serie), al sesto quelli dell’Emilia Romagna con 538, al settimo quelli del Lazio con 537, all’ottavo quelli della Toscana con 533, al nono quelli della Campania con 532, al decimo quelli del Veneto con 531, all’undicesimo quelli della Liguria con 529, al dodicesimo quelli dell’Abruzzo con 528, al tredicesimo quelli della Lombardia con 526, al quattordicesimo quelli del Piemonte con 525, al quindicesimo quelli della Calabria con 525, al sedicesimo quelli della Basilicata con 508, al diciassettesimo quelli del Molise con 507 ed al diciottesimo quelli del Friuli Venezia Giulia con 507.