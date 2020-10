Giornalismo e sport in lutto, morto Gianfranco De Laurentiis Aveva 81 anni, ha legato il suo nome a storici programmi televisivi in onda sulla RAI

Il giornalismo e lo sport sono in lutto per Gianfranco De Laurentiis, morto nella notte a Roma a 81 anni. Volto storico della RAI, De Laurentiis ha condotto trasmissioni storiche quali “Dribbling”, “Eurogol”, “Domenica Sprint”, “La Giostra del Gol” e “Pole Position”. Del 1976 fu direttore della redazione sportiva del Tg2 direttore della testata giornalistica.

Le reazioni.

Gabriele Gravina (presidente FIGC) - "Il presidente Gabriele Gravina e la Figc si uniscono al dolore della famiglia di Gianfranco De Laurentiis, per oltre trent'anni volto storico del giornalismo sportivo Rai venuto a mancare nella notte a Roma all'età di 81 anni. Dopo gli inizi al Corriere della Sera, De Laurentiis è arrivato in Rai nel 1972, ricoprendo anche il ruolo di direttore della Tgs, la testata giornalistica sportiva, e occupandosi spesso di calcio attraverso la conduzione di trasmissioni seguite da milioni di italiani come 'La Domenica Sportiva', 'EuroGol', 'Diretta Sport', 'Dribbling', 'Domenica Sprint' e 'La Giostra del gol'. "Salutiamo un amico del calcio - il ricordo del presidente federale Gravina - che ha raccontato le gesta di tanti campioni con garbo e professionalita'. E' stato per diversi anni un punto di riferimento per tutti gli italiani".

Mauro Balata (presidente Lega B) - "Ci lascia un grande Uomo di sport e dello sport. Gianfranco De Laurentiis lasceràun grande vuoto nel nostro cuore. Io e tutto il mio staff della Lega B ci uniamo al dolore della famiglia De Laurentiis e a RaiSport".