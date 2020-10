Nuoto, sarà un 2021 pieno di appuntamenti L'Olimpiade è l'evento più atteso, ma c’è spazio anche per Europei e Mondiali in vasca corta

Il calendario del grande nuoto internazionale è stato stilato. Il covid-19 ha rovinato i piani iniziali facendo slittare di dodici mesi le Olimpiadi e di conseguenza sono cambiati tanti appuntamenti. Nel 2021 proprio i Giochi sono l’evento più importante e atteso. Il nuoto tra le corsie sarà protagonista, come di consueto, nel corso della prima settimana dal 21 luglio al 1° agosto. Poi spazio anche alle acque libere. Passaggi fondamentali per volare a Tokyo, sono i campionati italiani primaverili e gli europei di Budapest. I tricolori si terranno a Riccione dal 27 al 31 marzo con la giornata del 1° aprile dedicata alle sfide tra società nella "Coppa Caduti di Brema". In Ungheria, dal 17 al 23 maggio, andranno in scena gli Europei, ennesimo trampolino di lancio per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Tra gli altri appuntamenti del 2021 va segnalato l’Europeo in vasca corta di Kazan dal 2 al 7 novembre e i Mondiali ad Abu Dhabi dal 15 al 19 dicembre 2021.