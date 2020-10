Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: novità sui biglietti Dal 3 novembre il rimborso per chi aveva i tagliandi per la partita dello Stadio Olimpico di Roma

La Federazione Italiana Rugby informa di aver definito, a seguito della pubblicazione del DPCM del 13 ottobre, le politiche di rimborso o riutilizzo dei biglietti acquistati per l’incontro Italia vs Inghilterra del 14 marzo scorso, non disputato a seguito dell’insorgere della pandemia da COVID-19 in Europa.

A partire dalle ore 17 del 3 novembre ed in ogni caso non oltre il 3 dicembre 2020, accedendo al sito www.rimborso.info, la piattaforma dedicata predisposta da TicketOne, sarà possibile per tutti i possessori di biglietto richiedere il rimborso o, in alternativa, l’emissione di un voucher dal valore nominale analogo a quello del singolo tagliando acquistato.

Le procedure per accedere al rimborso e al voucher saranno pubblicate su www.rimborso.info a partire da martedì 1 novembre.

Si anticipa che il voucher avrà validità di diciotto mesi dalla data di emissione e consentirà agli appassionati italiani e stranieri che avevano acquistato il biglietto per la gara del 14 marzo di utilizzare l’importo per gli incontri della Nazionale Italiana Maschile nel Guinness Sei Nazioni 2021 e 2022 o nei Cattolica Test Match 2021.