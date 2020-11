Covid-19, Brusaferro: "Riteniamo validi i dati della Campania" In corso approfondimenti per un'analisi completa

Durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale dell'Istituto Superiore di Sanità, il presidente Silvio Brusaferro, ha così commentato i nuovi indici Rt: "Abbiamo un rapporto stretto fra regioni, Iss e Ministero, nella condivisione dei dati. Riteniamo quindi validi i dati della Campania, ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare un'analisi che è in corso. Alcune riflessioni hanno richiesto al ministero la verifica di alcune situazioni. Andando a verificare le condizioni potremmo acquisire eventuali nuovi elementi che per completare l'analisi in corso".