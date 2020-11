Calano positivi (ma con meno tamponi) in Campania: 2716 oggi 18 i deceduti, 790 le persone dichiarate guarite

Ancora in calo i positivi in Campania, ma con meno tamponi analizzati: si resta grosso modo nel rango del 20 per cento di positivi sul totale dei tamponi. 18 i morti. Aumentano anche i guariti

Positivi del giorno: 2.716

di cui:

Asintomatici: 2.304

Sintomatici: 412

Tamponi del giorno: 14.290



Totale positivi: 92.755

Totale tamponi: 1.153.786



Deceduti: 18

Totale deceduti: 862



Guariti: 790

Totale guariti: 17.665



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 193

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.061