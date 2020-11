Covid, bimbi infettati, ondata di ricoveri. "Siamo pieni" Guarino (Hub pediatrico Federico II): si infettano a casa

"Da qualche settimana nel nostro centro Hub regionale per bambini con Covid siamo sempre pieni e, rispetto all'inizio della pandemia, vediamo casi piu' seri". Parla alla Dire Alfredo Guarino, professore ordinario e direttore HUB Pediatrico Regionale Covid Universita' di Napoli Federico II, nonche' responsabile Uoc Malattie Infettive Pediatriche del Policlinico Federico II. "I bambini non sono gravi come gli adulti- chiarisce subito l'infettivologo pediatra- lo sono meno, pero' stiamo vedendo due categorie che ci preoccupano: i bambini con malattia cronica che vanno decisamente peggio dei bambini che non hanno una malattia cronica; i neonati infettati dopo l'eta' neonatale.

Il contagio a casa

Non c'e' molto contagio verticale- sottolinea Guarino- non e' la mamma che ha il Covid e trasmette l'infezione al figlio. Purtroppo quando la mamma torna a casa col neonato, gli incontri, le celebrazioni e le feste sono le situazioni in cui il figlio prende la malattia". Se ne contano molti di neonati infetti: "Siamo a circa 15 ricoveri degli 80 neonati- fa sapere Guarino- bambini sintomatici nel primo mese di vita con sintomi lievi, ma alcuni dati di laboratorio ci preoccupano molto. In particolare la troponina- cita il medico- e' un enzima cardiaco in alcuni casi fuori scala. I bambini stanno bene e dai controlli non sembrano avere una patologia cardiaca evidente, poi cosa significhi questo a distanza non lo sappiamo ancora e rappresenta un elemento di preoccupazione".

L'influenza stagionale alle porte

A peggiorare la situazione è l'influenza alle porte. "Avremo le cosiddette malattie comuni dell'infanzia, tra cui la gastroenterite, e il Covid che si manifesta nel 20% dei casi in Pediatria con la diarrea. Quindi- ripete il direttore dell'HUB pediatrico regionale- avremo una sovrapposizione di casi di influenza o di gastroenterite, ad esempio da rotavirus, e Covid. Posso immaginare che se non riusciremo ad arginare il flusso di malattie, potrà esserci un sovraffollamento di situazioni in pronto soccorso. È uno scenario preoccupante".“