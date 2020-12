"Riscatto", il dibattito sulla rinascita del nostro Paese La tv OttoChannel 696 sulla pagina fb e il sito Ottopagine.it ospitano domani il sindaco Gori

La tv OttoChannel 696 sulla pagina fb e il sito Ottopagine.it ospitano, domani 13 dicembre, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, per una chiacchierata a tutto campo sulla rinascita e sulla pianificazione del rilancio del nostro Paese.

A partire dalle ore 17 l'ex deputato Pd Luigi Famiglietti e Gori dialogheranno con il direttore di Otto Channel 696 tv Pierluigi Melillo, partendo dai contenuti del recentissimo libro di Gori “Riscatto”.

Gori fu uno degli studenti partiti da ogni angolo del Paese e accorsi in Irpinia 40 anni fa per aiutare una terra devastata dal terremoto: quello che ora è il sindaco di Bergamo fu impegnato a Frigento nella rimozione delle macerie e nel portare alla popolazione coperte, viveri, medicine, generi di prima necessità, aiutando a montare le tendopoli che avrebbero ospitato cittadini e soccorsi.

Gori è cittadino onorario di Frigento dal 2011, quando l’allora sindaco Luigi Famiglietti lo insignì del prestigioso riconoscimento.

Con lo stesso piglio di allora, Gori ha scritto il libro “Riscatto”, sostenendo che la riscossa del nostro Paese va pianificata ora, mentre il covid19 minaccia ancora la nostra salute e la nostra economia: rimarginare la frattura tra Nord e Sud e quella tra città e aree interne, ricostruire puntando sulla scuola, sul lavoro, sui giovani e sulle donne, sulle città, ma soprattutto sull’ambiente, con coraggio e visione: tutto questo – e molto altro – è contenuto nel libro di Gori, che parte dall’esperienza della pandemia della sua città per immaginare un domani migliore per il nostro Paese.

Nelle 336 pagine di “Riscatto”, Gori racconta anche se stesso, il suo lungo rapporto umano e lavorativo con Berlusconi; il suo incontro con Fabrizio de Andrè, pochi giorni prima del suo rapimento; la prima irripetibile edizione del Grande Fratello, tra l’umanità di Pietro Taricone e l’abilità di Rocco Casalino; il senso di essere sindaco oggi e il suo sogno di tornare a vedere un’Italia che cresce con fiducia nel futuro.

L'evento sarà disponibile in diretta streaming sulle pagine facebook di Giorgio Gori, di Luigi Famiglietti e di ottochannel.tv oltre che sul sito ottopagine.it.Sarà possibile interagire con l’autore.