De Luca: "Avremo un ministero delle Galassie" "L'unica transizione è quella verso il manicomio"

POLITICA - Il governo Draghi è un cambio di stile: non abbiamo più la valanga di Tweet da parte dei dirigenti politici. Lo stile di Draghi è di massima sobrietà. Novità da parte della Lega che considero positive, un filo europeista da parte di Salvini. Ha scoperto che riceviamo dall'Europa dei soldi, se questa è un'evoluzione politica, siamo a cavallo. M5S, il voto sulla piattaforma Rousseau: passare dalla demagogia alla misura e al rispetto verso gli interlocutori è un dato positivo. Lega-M5S noto delle divergenze che non reputo positive, se cambiano delle posizioni devono spiegare anche il perché: non si parla di trasformismo.

Si è conclusa in maniera strana l'esperienza di Giuseppe Conte, personalmente non ho capito cosa pensasse sulla situazione politica: giustizia, il sociale ecc. Persona gradevole, ma che non ho apprezzato nell'ultima fase. Esibizione penosa fuori a Palazzo Chigi, dietro al banchetto... penosa.

C'è un elemento di grossa consolazione, da Beppe Grillo apprendiamo la formazione del ministero della transizione ecologica: avremo anche il ministero alle Galassie, chi sa.. forse a Giordano Bruno, che aspetta a Campo de' Fiori a Roma. Guardo questa nuova prospettiva con sospetto.

Ho sentito circolare voci di personaggi tecnici per il governo, figure che ho avuto il piacere di incontrare: non ho mai capito se erano svegli o imbalsamati. Mi auguro di non trovare nelle figure decisive queste persone. Ad oggi non ho ancora ascoltato la parola Mezzogiorno, da nessuna forza politica: che cosa si prevede per il Sud? In base agli investimenti e al Recovery Plan, dobbiamo avere prudenza.

COVID-19 - Il virus non aspetta il governo. Questo fine settimana rappresenterà una nuova esplosione dei contagi. Ci sarà San Valentino e il Carnevale, c'è una corrispondenza simbolica tra la situazione politica e il Carnevale, qualcuno può dare una simbologia a questa coincidenza. Se non si prendono provvedimenti, tra 20 giorni ci saranno ancora più contagi. Nei fine settimana scorsi i luoghi sono stati presi d'assalto dai giovani e dai meno giovani. La differenza tra il nostro governo e quello estero è che loro decidono di prendere provvedimenti, qui in Italia no: uno stop and go.

Avremo, sicuramente, le corsie dei nostri ospedali saturi. Le varianti: non siamo in grado di capire che livello di diffusione. Situazione estremamente delicata. Se non ci saranno provvedimenti, sicuramente usciremo dalla zona gialla.

SCUOLA - C'è un grosso problema, i No-Dad, le scuole non si dovevano riaprire per motivi semplici: evitare il contagio tra i ragazzi. Questa è la logica del governo: risolvere i problemi dopo. Le scuole, come i teatri e i cinema, si cerca di evitare assembramenti. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e non prendersela con il presidente della Regione.

La priorità è vaccinare il personale scolastiche: ad oggi solo 1000 iscrizioni. Prego i presidi delle scuole di sollecitare.

VACCINI - In Campania sono arrivate solo 140mila dosi, stiamo facendo una guerra per ricevere i vaccini come nelle altre Regioni. La priorità è per il personale medico, ovviamente, poi il personale scolastico e le forze dell'ordine. C'è stata una grande delusione sulle dosi, con questo ritmo vedremo emergere le varianti e rendere del tutto inutile le vaccinazioni precedenti: sarebbe una tragedia.

La regione Campania vuole acquistare i vaccini.

RECOVERY PLAN - I tempi dell'Italia per realizzare un'opera sono lentissimi: se rimane questo contesto normativo, non spendere nulla dei 209 milardi a disposizione. Bando per le società di progettazione, definitivi ed esecutivi per sfruttare questi soldi: assetto idrologico, metteremo il fiato sul collo per gli operatori per chiudere i cantieri, devono lavorare anche di notte. Mobilità sostenibile: abbiamo avuto un passaggio con le austrade del meridione, file interminabili per riparare 100 metri. Si sono scusati, ma come si fa a fare i lavori alle 9 di mattina e non di notte, bloccando le persone che devono spostarsi.

La riconversione ecologica del sistema è un tema da affrontare seriamente. L'unica transizione è quella al manicomio.

MATRIMONI - Industria rilevante in Campania. Economia ad hoc per far ripartire questa economia.

Dobbiamo aspettare la costituzione di questo nuovo governo: c'è la maggioranza, ma più si dilata e più crescono le contraddizioni. Ci sono posizioni incociliabili sulle forze politiche che sostengono il governo Draghi. Dobbiamo coltivare la speranza. Non aspetteremo molto ad avere il nome dei ministri. La costituzione del governo sarà un indicatore estremamente significativo su quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Se ci sarà un equilibrio tra presenze tecniche e politiche, allora avremo la fiducia. Se saranno solo composizioni tecniche, allora vedremo.

I dati del contagio, oggi in Campania, ci devono preoccupare: se resta questo il ritmo dei nuovi positivi, c'è bisogno di un comportamento corretto da parte di tutti voi.