Elezioni: gli auguri delle Acli a sindaci,consiglieri ed europarlamentari eletti Il presidente Filiberto Parente: "L'Europa sia più vicina ai bisogni delle persone"

"Auguri di buon lavoro ai nostri europarlamentari nonché ai sindaci e consiglieri comunali eletti nei centri campani al voto": così il presidente regionale Acli Campania, Filiberto Parente, in una nota. "La nostra struttura associativa da sempre, tramite i propri servizi, valorizza il capitale sociale umano mettendo a disposizione talento e passione. Per cui rendiamo grazie a quegli amministratori che si donano per il bene delle proprie comunità, dando quella linfa vitale indispensabile per costruire insieme ai giovani il futuro delle nostre realtà. Auguri speciali alle comunità vicine di Apice, San Giorgio del Sannio e Sant'Arcangelo Trimonte, alla comunità di Faicchio del presidente Lombardi e a Durazzano, dov'è stata eletta l'unica donna alla guida, Pasqualina Grasso.

A tutte le amministrazioni campane rinnoviamo il massimo impegno alla collaborazione". Infine, un passaggio su Europee e astensionismo:

"Le Acli hanno proposto una legge volta a risolvere la questione della partecipazione democratica. L'Europa deve essere quella immaginata da David Sassoli: più vicina ai bisogni e alle necessità delle persone. Ci affidiamo in tal senso alla consapevolezza dei nostri giovani nei riguardi dei nazionalismi, consci che soltanto l'unità dei 27 Stati possa aiutare a globalizzare diritti e solidarietà come auspicato da Papa Francesco".