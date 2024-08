Autonomia differenziata: Santangelo firma per il referendum al convegno Uila Campania pronta alla sfida della competenza, ma senza i Lep questa è una secessione mascherata

"Ho firmato la richiesta di referendum contro l’autonomia differenziata in occasione del convegno promosso dalla Uila nel corso del quale ho ribadito come la riforma Calderoli rappresenti una secessione mascherata. La regione Campania con il presidente De Luca non hanno paura di assumersi delle responsabilità né tantomeno temono la sfida della competenza, ma chiediamo di partire ad armi pari."

A dichiararlo è il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo a margine dell’iniziativa della Uila di questa mattina.

"Senza definire i cosiddetti lep, livelli essenziali delle prestazioni, attuando un riparto di spesa facendo riferimento agli attuali valori significa nei fatti tagliare una parte del paese da tutti i processi di crescita e di sviluppo, smantellando scuola e sanità, soprattutto nelle aree interne. In un comparto strategico come quello agroalimentare viene messo in discussione un caposaldo come il contratto collettivo nazionale con la prospettiva pericolosissima di un ritorno alle gambe salariali. Meritano un plauso Uila e il segretario Laurenza per la capacità di coinvolgimento dimostrate questa mattina e per l’azione di sensibilizzazione che stanno portando avanti".