In archivio il controesodo di agosto: quasi 3 milioni in transito sull'A2 Da Salerno a Capaccio, da Giugliano a Castel Volturno ecco i numeri resi noti da Anas

Andato in archivio il primo "controesodo" sulle strade italiane, con il ritorno a casa di chi è andato in vacanza nella settimana di ferragosto. Due giornate da bollinero nero tra sabato e domenica, con ingenti volumi di traffico.

"Da venerdì a oggi i transiti registrati dalla rete di sensori di rilevamento traffico distribuiti lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sono stati 2,9 milioni, con una diminuzione complessiva del -7% rispetto allo scorso fine settimana, dovuta al calo dei veicoli in direzione sud, in parte compensato da un aumento del traffico di rientro in direzione nord, risultato del 40% maggiore rispetto alla direzione opposta", i dati resi noti da Anas.

"In particolare la tratta nord della A2, con circa 182mila veicoli transitati presso Baronissi e circa 156.000 all’innesto con l’A3, fino ad arrivare ai 265.000 di Pontecagnano Faiano, risultata la tratta più carica dell’intera infrastruttura con 420mila veicoli se si considera l’intero ponte di Ferragosto. Usuale rottura di carico tra Battipaglia con 193mile veicoli e Campagna con 132mila".

Lungo la costa Tirrenica sono stati oltre 741.000 i transiti registrati nel weekend dai sensori di traffico attivi lungo la SS1 Aurelia (-1% rispetto il precedente weekend), oltre 568.000 lungo la SS 148 Pontina (-13%) e 510.000 sulla SS18 Tirrenia inferiore (-12%).

Lungo la costa Tirrenica della Campania, sulla SS7 Quater, si segnalano i 102mila transiti registrati nel periodo presso Castel Volturno, ed i 93mila presso Giugliano in Campania.

Sulla SS18 Tirrenia inferiore a partire dai 121mila transiti registrati presso Salerno, si passa ai 90mila presso Capaccio Paestum.