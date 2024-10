"Rischio eruzione Campi Flegrei", alle 17 l'allarme su tutti i cellulari Il segnale it-alert per l'esercitazione in caso di emergenza

Alle 17 i telefonini della Campania hanno ricevuto il messaggio di allerta per la simulazione del rischio vulcanico nei Campi Flegrei.

Iniziativa che rientra nelle attività di prevenzione ed esercitazione per farsi trovare pronti in caso di necessità.

L'IT-alert segna la simulazione del passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente. Nel testo, anche in inglese, si legge che si tratta di un messaggio di test e che è "in corso una simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei".

Le attività proseguono anche sabato, giorno in cui è prevista l'evacuazione dei residenti della "zona rossa".