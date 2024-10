Aggressioni al personale, lo sciopero blocca le corse Eav su ferro e gomma La mobilitazione dei sindacati dopo le violenze contro il personale viaggiante

Fermi i collegamenti via ferro e circa 150 corse su gomma cancellate: sono i numeri dello sciopero di 4 ore (dalle 8:20 alle 12:20) indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa, Usb, Faisa Confail, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal per protestare contro le aggressioni al personale viaggiante, l'ultimo dei quali l'altro giorno sulla Circumvesuviana.

Mattinata di disagi per i pendolari Eav. Su circa 1.700 dipendenti presenti nelle ore di sciopero, come fa sapere l'azienda, hanno aderito circa 265 lavoratori, per una percentuale del 15,5%.

"Il servizio ferroviario durante le quattro ore di sciopero - si legge nella nota dell'Eav - si è completamente fermato, mentre quello automobilistico ha subito la soppressione di circa 150 corse".