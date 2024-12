Confindustria Campania: Basile nuovo presidente Comitato Giovani Imprenditori "Rappresentiamo un motore di crescita, soprattutto in settori emergenti"

Francesco Basile, amministratore unico della Base House, azienda specializzata in infrastrutture, reti tecnologiche, costruzioni civili, industriali e stradali, e vice presidente di ANCE Avellino, è il nuovo presidente del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Campania per il 2024/2028 e subentra a Vittorio Ciotola. Tra le linee programmatiche, per il quadriennio ci sono la formazione e cultura d'impresa, la sostenibilità, le infrastrutture, le nuove tecnologie e le startup e l'internazionalizzazione.

"Noi Giovani Imprenditori in Campania rappresentiamo un motore di crescita, soprattutto in settori emergenti come l'industria, la tecnologia, l'innovazione, la green economy, la formazione e tanti altri. - ha affermato Basile - La forza che ci contraddistingue e la capacità di avviare nuove imprese e portare sul mercato idee innovative è fondamentale per stimolare l'economia regionale. Questo processo richiede un contesto favorevole che può essere creato solo attraverso una sinergia efficace tra i giovani imprenditori e le istituzioni".