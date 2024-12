Ponte sullo Stretto, Nappi: opera necessaria per il futuro di Campania e Sud Monito del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Il Ponte sullo Stretto non collegherà soltanto la Calabria alla Sicilia ma rappresenta un'opera necessaria anche per il futuro della Campania e del Mezzogiorno, per quello delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e dei nostri cittadini.

Ai soliti benaltristi vogliamo ricordare che anche Delrio, da titolare del Mit, era favorevole alla nascita del Ponte, la differenza tra lui e Matteo Salvini, sta nel fatto che Salvini il Ponte lo sta realizzando davvero".

Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso dell'incontro pubblico "Oltre lo Stretto".