Bando giovani in comune, una grande scommessa: ecco le modalità di azione Caruso: "La Regione Campania è un modello per il sostegno alle giovani generazioni"

È stato pubblicato sul Burc 88 del 30.12.2024 l’avviso di finanziamento pubblico rivolto ai forum comunali dei giovani.

Le azioni progettuali oggetto di finanziamento avranno i seguenti obiettivi: favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra amministrazione locale, e servizi di informazione giovanile rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi con particolare attenzione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva; progettare la messa a punto di strumenti di indagine territoriale per cogliere i bisogni emergenti dei giovani e la loro trasformazione, idonei inoltre a verificare la condizione giovanile nel territorio di appartenenza, con redazione di un rapporto finale sui dati raccolti; promuovere la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva anche attraverso forme di volontariato e collaborazione dei giovani; progetti di diffusione della carta europea nei luoghi di aggregazione giovanile (scuole superiori, università, associazioni giovanili, circoli giovanili, circoli parrocchiali, ecc.) anche attraverso la produzione di materiali informativi ed editoriali propri; progetti di autoformazione rivolti ai giovani aderenti ai Forum.

Le attività potranno essere realizzate tramite: iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche; progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni ed altri forum, promozione di un rapporto di comunicazione con i giovani del comune in collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel forum o interessate ai lavori dello stesso; costituzione di un sistema informativo integrato fra amministrazione comunale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi; approfondimento, esame e proposta sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile; forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'amministrazione comunale rivolti ai giovani.

Il contributo erogato non sarà superiore a € 15.000,00; i comuni potranno presentare esclusivamente sulla piattaforma bandi.sviluppocampania.it, dalle ore 10.30 del giorno 13.01.2025 ed entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 28.03.2025, la specifica domanda con la quale candidare proposte progettuali per accedere ai contributi regionali.

Giuseppe Caruso, presidente del forum regionale dei giovani, ha dichiarato: "La Regione Campania si conferma eccellenza e modello nazionale in tema di politiche in favore delle giovani generazioni. La riproposizione del bando giovani in comune è un segnale forte di sostegno alla partecipazione giovanile alla vita istituzionale del nostro paese ed è il frutto del lavoro e dell’impegno del forum regionale dei giovani che in questi anni ha svolto sul territorio. Bisogna continuare su questa strada: porre la “questione giovanile”, con tutte le sue sfumature e sue complessità, al centro dell’agenda di governo».