Partono in quattro Municipalità i "Patti educativi-Generazione futura" COLLOQUI PILOTA PER UN PROGRAMMA VOLUTO DA DON BATTAGLIA

Sono partiti i percorsi di ascolto, partecipazione e conoscenza previsti nell'ambito del Patto educativo per la Città metropolitana di Napoli - Generazione futura, con l'obiettivo di promuovere alleanze educative territoriali e affrontare le sfide poste dall'emergenza educativa. Il Patto educativo, sottoscritto a Nisida nel maggio 2022 e fortemente voluto dal cardinale don Mimmo Battaglia, è frutto di una condivisione tra le istituzioni che hanno trovato un nuovo impulso grazie all'interessamento del prefetto Michele di Bari che ha indetto riunioni con il sindaco Gaetano Manfredi, le comunità educanti e le realtà del terzo settore.

Il Gruppo di coordinamento cittadino, insediatosi con la Curia presso il Comune di Napoli, composto dai firmatari del Patto - Comune di Napoli, Diocesi di Napoli e Pozzuoli, Forum del Terzo settore, Ufficio scolastico regionale e Impresa sociale con i bambini - ha recentemente elaborato il documento strategico "Percorsi per la costruzione di Alleanze educative nella Città di Napoli".

Questo definisce le linee guida per rafforzare e rilanciare il Patto attraverso percorsi di ascolto e partecipazione nelle Municipalità. Nel periodo gennaio-giugno 2025, i percorsi coinvolgeranno inizialmente le Municipalità 4,7, 5 e 9, per poi estendersi al resto della città nel secondo semestre. Gli incontri, metodologicamente strutturati, offriranno uno spazio per analizzare fenomeni e bisogni educativi specifici di ogni territorio. Il 20 e 21 gennaio si sono svolti i primi due incontri preparatori presso la sede della IV e della VII Municipalità. Gli incontri territoriali partiranno il 24 e 25 febbraio nelle due Municipalità ''pilota'' per poi proseguire, a cascata, in tutte le Municipalità cittadine. A conclusione della fase iniziale, ogni territorio sarà dotato di strumenti per costruire alleanze educative stabili, favorendo un lavoro in rete capace di rispondere efficacemente ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie al fine di costruire una comunità educante coesa, capace di affrontare con coraggio e visione le sfide dell'educazione.