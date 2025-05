De Luca e tragedie migranti. Mea culpa su storture Cardarelli: «Caccio tutti» Napoli, parole dure del presidente della Campania durante il giuramento dei medici

L’indifferenza che uccide: durante la cerimonia del giuramento di Ippocrate tenutasi il 3 marzo a Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto un discorso fortemente segnato dalla denuncia delle emergenze umanitarie in corso. Ha ricordato la morte per stenti di donne e bambini su un gommone nel Mediterraneo, sottolineando come tutto sia avvenuto nella totale indifferenza. A queste immagini ha affiancato il dramma dei civili palestinesi, soprattutto bambini, privati di acqua, cibo e medicinali nella Striscia di Gaza.

La testimonianza dei medici come resistenza umana

Nel suo discorso ai giovani laureati in medicina, De Luca ha invitato i futuri professionisti a non essere semplici operatori sanitari ma testimoni civili. Ha parlato di pazienti amputati senza anestesia e di una società sempre più segnata dal cinismo. Per il governatore, i medici devono rappresentare un baluardo contro la barbarie contemporanea, assumendo un ruolo attivo nella difesa dei valori umani fondamentali.

Il richiamo alla responsabilità collettiva

Il presidente ha poi criticato la narrazione parziale di ciò che accade nei territori colpiti dalle guerre, sottolineando come spesso non venga raccontato tutto. Ha definito “insopportabile” lo scenario di devastazione umana che, a suo avviso, viene tollerato senza reazione da un mondo civile ormai anestetizzato. De Luca ha esortato quindi i giovani medici ad assumere un ruolo di responsabilità che vada oltre la professione, diventando simboli di resistenza morale.

La difesa del modello Campania

Vincenzo De Luca ha rivendicato con forza i risultati raggiunti nel campo sanitario, sottolineando che l’impegno profuso negli anni non può essere vanificato da logiche politiche e da giochi di potere che rischiano di far precipitare la regione in un passato segnato dal disordine e dal discredito. Il governatore ha parlato di una sanità che, dopo essere stata commissariata per inefficienze e conti non approvati, è riuscita a risalire la classifica nazionale dei Lea grazie a un lavoro tenace e continuativo.

La critica ai giochi di palazzo

De Luca ha denunciato duramente l’approccio di alcune forze politiche che, a suo dire, si concentrano unicamente sulla spartizione delle candidature future, senza tener conto delle reali esigenze del territorio. Ha accusato tali soggetti di non conoscere le vere funzioni della Regione Campania, preoccupati solo di ottenere un posto a Roma. Ha inoltre respinto con fermezza l’idea che Napoli e la Campania possano essere oggetto di baratto politico, ribadendo che la dignità conquistata non è in vendita.

Un appello ai nuovi medici

Parlando ai giovani medici presenti, il governatore ha anticipato un clima politico agitato nei mesi a venire, ma ha ribadito che la battaglia per mantenere alto il livello della sanità regionale continuerà. Ha ricordato che la Regione, negli anni, ha dovuto affrontare situazioni estreme come l’ospedale San Giovanni Bosco controllato dalla camorra e i debiti accumulati nel sistema sanitario, riuscendo a trasformare un’emergenza cronica in un modello di resistenza e progresso.

La memoria del Covid come identità collettiva

Nel suo discorso, De Luca ha fatto riferimento anche all’esperienza della pandemia da Covid-19, definendola uno spartiacque che ha permesso alla popolazione campana di acquisire una nuova consapevolezza, una sorta di identità collettiva che prima non esisteva. Ha descritto la Campania come una comunità che, dopo anni di difficoltà e di derisione istituzionale, ha saputo rialzarsi e conquistare rispetto.