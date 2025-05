Ciclo acqua e sistemi depurativi, dalla Regione 425 milioni di euro per i lavori Il Sannio la provincia più "ricca", ma i soldi arrivano a tutti i distretti della Campania

E’ stata pubblicata sul sito della Regione Campania la Delibera di Giunta (n. 278 del 21 maggio 2025), con cui è stato approvato un imponente programma d’interventi in campo idrico e fognario/depurativo. Complessivamente sono stati stanziati 425 milioni di euro nell'ambito del Piano Fesr 2021-2027.

Totale interventi: 175

· di cui settore idrico nr. 73

· di cui settore fognario/depurativo nr. 103

Numero comuni interessati dagli interventi: 192 (gli interventi nel settore idrico, in alcuni casi, interessano più di un territorio comunale)

Finalità degli interventi:

- Interventi necessari per il superamento delle procedure d’infrazione per mancata attuazione della Direttiva Acque reflue

- Interventi fognario depurativi urgenti per la lotta alla dispersione idrica ed il rinnovo delle reti.



La distribuzione territoriale delle risorse prescinde da criteri demografici e territoriali, ma attribuisce priorità alle maggiori criticità da risolvere, individuate in accordo con l’Ente idrico Campano, come ricorda la Regione.

In particolare, i soldi sono stati così ripartiti: