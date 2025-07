Da Porto a Milazzo: la camminata benefica da 3.740 km arriva in Campania Mauro Mondello dopo due mesi di viaggio passerà anche per la Campania

Il 17 maggio, il corrispondente di guerra, reporter freelance e documentarista Mauro Mondello ha intrapreso un'impresa straordinaria: una camminata benefica di 3.740 chilometri da Porto, in Portogallo, fino a Milazzo, nella sua amata Sicilia.

Questa settimana, Mauro è finalmente arrivato in Italia. Il suo ambizioso viaggio si propone di collegare culture, comunità e narrazioni attraverso l'Europa, con l'obiettivo di completarlo in circa 100 giorni. Un’avventura che non è solo una prova di resistenza fisica e introspezione personale, ma è profondamente intrisa di solidarietà e di un ardente desiderio di sostenere la sua isola d'origine.



Il cammino di Mondello si configura come una potente metafora delle complesse sfide che la Sicilia continua ad affrontare.

Nonostante la sua intrinseca bellezza, la ricchezza di storia, natura e gastronomia, l'isola presenta significative complessità sociali ed economiche che spesso spingono i giovani a dover scegliere tra restare e partire. Attraverso questa epica avventura all’insegna della beneficenza, Mauro si impegna a dare visibilità e supporto concreto a coloro che, con coraggio e dedizione, hanno scelto di rimanere in Sicilia e di avviare iniziative in una regione che, pur meravigliosa, si confronta con notevoli difficoltà.



La camminata benefica viene costantemente documentata, con aggiornamenti periodici sulle tappe, i chilometri percorsi e le tempistiche, arricchiti da video e fotografie dei suggestivi paesaggi europei che attraverserà.

L'itinerario dettagliato include tappe in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. In Italia, il cammino sta toccando la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria, prima di raggiungere la Sicilia, dove culminerà il viaggio nella città di Milazzo.



Nello specifico, nella Campania – la quarta regione italiana raggiunta - sono queste le città scelte per il tour:

Capua (28.08)

Napoli (29.08)

Padula (02.09)

Tappe e date sono soggette a cambiamenti



L'iniziativa si tradurrà in un aiuto tangibile attraverso il lancio di due campagne di crowdfunding dedicate, pensate per mettere in luce le realtà positive e le persone straordinarie che animano l'isola. Tutte le informazioni dettagliate sull'evento e sulle modalità di supporto sono disponibili sul sito web dedicato: 3740km.com. I fondi raccolti saranno interamente devoluti a due progetti siciliani di grande impatto.