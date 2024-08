Cambio al vertice del compartimento di polizia stradale Campania e Basilicata Per la prima volta la dirigenza, affidata ad una donna

Dal 1° settembre 2024 andrà in pensione, dopo 36 anni di onorato servizio, il sirigente superiore della polizia di stato Giuseppe Beatrice.

Beneventano di origini, entra nella polizia di stato nel settembre del 1988, come giovane vice commissario, rivestendo prestigiosi incarichi nel VIII reparto mobile di Firenze, nelle questure di Campobasso, Benevento e Livorno, nonché come dirigente dei reparti mobili di Bari e di Napoli, dirigente del compartimento di polizia stradale per la Calabria sino a giungere, nel gennaio 2020, a capo del compartimento di polizia stradale “Campania e Basilicata”.

Non comuni doti di umanità e umiltà lo hanno caratterizzato nei vari ruoli che ha rivestito nel corso degli anni, rimanendo sempre un punto di riferimento per il personale che ha diretto.

Per la prima volta in Campania, in qualità di reggente, la direzione del compartimento di polizia stradale è affidata ad una donna, Maria Pia Rossi, primo dirigente della polizia di stato.

Rossi, dopo aver maturato un’esperienza professionale prima come funzionario e poi come dirigente della sezione polizia stradale di Caserta ha svolto, successivamente al corso di formazione dirigenziale, l’incarico di dirigente della polizia amministrativa presso la questura di Campobasso e poi, quello della polizia anticrimine alla questura di Caserta.

Di seguito assegnata in qualità di dirigente al commissariato di San Giovanni-Barra per poi far ritorno alla specialità alla direzione della sezione polizia stradale di Napoli.

A Maria Pia Rossi spetta il delicato compito di sovraintendere le attività del territorio campano e lucano con le province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Potenza e Matera.