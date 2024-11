Tragico bilancio sulle strade della Campania: morti un 18enne e un 36enne Due incidenti nella notte: le tragedie a Vico Equense e Nola

Si continua a morire sulle strade della Campania: nella notte altre due tragedie allungano la tragica conta.

A Vico Equense ha perso la vita un 18enne, che era in sella alla propria moto in compagnia di un'amica minorenne. Il mezzo a due ruote, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, andandosi a schiantare con un muretto lungo la Statale 145 Sorrentina. L'impatto non ha lasciato scampo al giovane, originario di Castellammare di Stabia

A Nola, invece, i carabinieri sono intervenuti a via Ponte di Nola, all'altezza dell'ingresso della zona Asi per un altro incidente stradale. Un uomo di 36 anni alla guida di una Ford ha perso il controllo, andandosi a schiantare con un guard rail: è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Pietà".