L'inverno fa sul serio: in arrivo la burrasca dell’Immacolata con freddo e neve Le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

"Condizioni turbolente nei prossimi giorni sull’Italia, in particolare giovedì sarà attivo un vortice mediterraneo responsabile di piogge e temporali al Sud e Sicilia, con neve a tratti fin sotto i 1500-1600m” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - residue precipitazioni interesseranno anche il medio versante adriatico, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Venerdì ancora qualche nota instabile al Meridione, mentre sulle Alpi di confine tenderanno ad addensarsi nubi e nuove precipitazioni".

Nel weekend arriva la burrasca dell'Immacolata

"Nel weekend dell’Immacolata è confermata la massiccia discesa di venti freddi dall’Artico nel cuore dell’Europa, dove l’Inverno farà sul serio con forte vento e tracollo termico. Prevista neve a quote molto basse su Isole Britanniche, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania e poi anche Spagna; bufere di neve sui versanti alpini svizzeri e austriaci” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “coinvolta anche l’Italia con l’aria fredda che dilagherà soprattutto nel corso della domenica dell’Immacolata, causando un netto calo delle temperature e venti anche di burrasca dapprima di Libeccio poi di Maestrale. Previste raffiche anche di oltre 90-100km/h tra Corsica e Sardegna così come in quota su Alpi e Appennino, fino a oltre 70-80km/h in generale al centrosud.

Per quanto riguarda le precipitazioni avremo un passaggio di piogge e rovesci dapprima al Nord nel corso di sabato (più incisivi al Nordest), in successiva estensione alle regioni centro-meridionali. Il calo termico favorirà nevicate a tratti fin verso i 500-800m, ma localmente anche più in basso durante i rovesci più intensi con possibili fenomeni di neve tonda/graupel, oltre a temporali e grandinate".

Freddo anche nella prossima settimana

"L’irruzione fredda artica si farà sentire anche la prossima settimana, almeno nella prima parte, con temperature pienamente invernali in particolare al Nord, dove non si escludono episodi nevosi a quote molto basse. Si tratta tuttavia di un’evoluzione molto delicata che, data la distanza temporale, necessiterà di ulteriori analisi e conferme” - concludono da 3bmeteo.com".