Stazioni sicure in Campania: 83 arresti e 433 denunce della polizia ferroviaria Ecco il bilancio relativo al 2024

Nel corso del 2024, il compartimento polizia ferroviaria Campania ha svolto la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario.

Durante l’arco dell’anno, sono state identificate complessivamente 455.614 persone, di cui 67.155 con precedenti di polizia, 83 tratte in arresto e 433 denunciate in stato di libertà; sono state, altresì, elevate 869 contravvenzioni tra violazioni del codice della strada e sanzioni concernenti il regolamento di polizia ferroviaria.

Ancora, i poliziotti hanno notificato provvedimenti di varia natura, amministrativi o giudiziari a 469 soggetti e sono stati 326 gli ordini di allontanamento dall’infrastruttura ferroviaria a carico di soggetti dediti ad attività illegali.

Particolare attenzione è stata posta all’attività di contrasto alla permanenza di persone irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale: 443 gli stranieri accompagnati in ufficio, 21 sono stati gli accompagnamenti al C.P.R., 3 rimpatri immediati e 3 rimpatri volontari assistiti.

Inoltre, grazie alla predisposizione di servizi straordinari di controlli e scorta a bordo treno sulle varie direttrici regionali e metropolitane, vi è stato un aumento dei treni scortati e delle pattuglie impiegate in stazione e, da febbraio 2024, sono stati predisposti anche dei servizi straordinari di controllo sui treni regionali ed Intercity.

L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in circa 400 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli e circa 500 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie. Tale articolato dispositivo ha consentito di recuperare circa 5.000 chili del cosiddetto “oro rosso” di provenienza illecita, l’arresto di 3 persone e la denuncia di 22 soggetti, identificando complessivamente 7640 persone.

Grande attenzione, in collaborazione con la società Grandi Stazioni (Gruppo Ferrovie dello Stato), è stata posta nel rimuovere le situazioni di degrado ambientale ed igienico-sanitario (materassi, cartoni, divani abbandonati, coperte) ed in particolare sui marciapiedi esterni alla Stazione di Napoli Centrale e all’esterno della Food Hall. Inoltre, l’attività di controllo quotidiana consente il mantenimento di questo importante risultato.

Continua ad essere sensibile il dato che riguarda i comportamenti scorretti o le imprudenze dei viaggiatori come ad esempio l’attraversamento dei binari o la presenza indebita lungo linea.

Ciò conferma l’importanza dell’attività di prevenzione e formazione che la Polizia Ferroviaria persegue attraverso diverse campagne di educazione alla legalità ed alla sicurezza, avviate già da diversi anni, che hanno lo scopo di sviluppare in particolare nei ragazzi la cultura della sicurezza in ambito ferroviario, attraverso la conoscenza e l’applicazione delle regole di un corretto comportamento, al fine di contribuire alla riduzione degli incidenti che vedono coinvolti, spesso, proprio i giovani. Con il progetto “Train…to be cool” gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno incontrato, durante l’anno scolastico 2023/2024, circa 5.000 studenti delle scuole.

Inoltre, il personale formato ha partecipato, altresì, ad eventi e manifestazioni quali “Comicon” e “Villaggio della libertà” incontrando 9000 partecipanti.