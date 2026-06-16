Huaweigate, revocata l’immunità a Martusciello. De Meo resta protetto La plenaria di Strasburgo accoglie la richiesta belga per il capodelegazione di Forza Italia

L’Eurocamera apre la strada agli investigatori belgi per Fulvio Martusciello, ma mantiene le garanzie parlamentari di Salvatore De Meo. La plenaria di Strasburgo ha approvato la revoca dell’immunità del capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, accogliendo la richiesta presentata dalla procura federale del Belgio nell’ambito dell’inchiesta denominata Huaweigate.

Il provvedimento è passato con 344 voti favorevoli, 234 contrari e 25 astensioni. L’Aula ha così confermato il parere espresso il 3 giugno dalla Commissione Affari giuridici, la Juri, che aveva già indicato una linea diversa per i due eurodeputati italiani coinvolti nelle richieste dell’autorità giudiziaria belga.

Il significato del voto

La decisione non rappresenta un giudizio sulla responsabilità di Martusciello e non equivale a una condanna. La revoca dell’immunità consente però alla magistratura belga di proseguire gli accertamenti senza gli impedimenti connessi alle prerogative parlamentari dell’eurodeputato.

Gli investigatori potranno quindi compiere gli atti autorizzati dalla procedura e approfondire la posizione del parlamentare nel quadro dell’indagine sulle presunte attività corruttive che avrebbero favorito gli interessi commerciali di Huawei all’interno delle istituzioni comunitarie.

La posizione diversa di De Meo

La plenaria ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunità nei confronti di Salvatore De Meo, anch’egli esponente di Forza Italia e membro del gruppo del Partito popolare europeo. Anche in questo caso l’Aula ha seguito l’indicazione della Commissione Juri, lasciando in vigore le garanzie parlamentari.

La diversa valutazione adottata nei confronti dei due eurodeputati riguarda esclusivamente le singole richieste e gli elementi trasmessi dalle autorità belghe. Non comporta, pertanto, un’assoluzione per De Meo, così come la revoca concessa per Martusciello non dimostra la fondatezza delle accuse.

L’inchiesta sui presunti favori a Huawei

L’indagine belga, avviata sugli episodi che sarebbero avvenuti a partire dal 2021, punta a ricostruire un possibile sistema di pressioni e vantaggi destinato a influenzare le decisioni politiche europee in favore del gruppo cinese delle telecomunicazioni.

Secondo l’impostazione investigativa, le condotte contestate comprenderebbero presunte remunerazioni per l’assunzione di determinate posizioni politiche, regali, viaggi, inviti a eventi e pagamenti eventualmente mascherati da spese commerciali. Le ipotesi al vaglio comprendono corruzione, falso, riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale. Si tratta di contestazioni ancora sottoposte a verifica giudiziaria.

Nel marzo 2025 le autorità avevano eseguito perquisizioni in Belgio e in Portogallo, coinvolgendo oltre cento agenti e disponendo controlli anche negli uffici di assistenti parlamentari. Huawei aveva dichiarato di prendere sul serio le accuse e di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione.

Martusciello respinge gli addebiti

Fulvio Martusciello ha sempre negato di avere ricevuto tangenti o compensi illeciti, sostenendo la propria estraneità ai fatti e manifestando fiducia nel lavoro della magistratura. La difesa potrà ora confrontarsi con gli elementi raccolti dagli inquirenti nel prosieguo del procedimento.

Il voto di Strasburgo segna comunque un passaggio politicamente rilevante. Dopo il Qatargate, il nuovo caso riporta al centro del dibattito europeo la trasparenza delle attività di lobbying, i rapporti tra parlamentari e gruppi multinazionali e l’efficacia dei controlli interni alle istituzioni dell’Unione europea.

I prossimi passaggi

Con la revoca dell’immunità, la posizione di Martusciello torna pienamente nella disponibilità degli inquirenti belgi per gli atti coperti dalla richiesta autorizzata. Saranno le successive iniziative della procura e le eventuali determinazioni giudiziarie a chiarire se gli elementi raccolti potranno tradursi in contestazioni formali.

Sul piano politico, la vicenda è destinata ad avere conseguenze anche all’interno di Forza Italia e del Partito popolare europeo, mentre l’Eurocamera dovrà continuare a confrontarsi con il tema delle interferenze straniere e della tutela dell’integrità dei processi decisionali comunitari.