Il Governo ha deciso: Giosi Romano coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno Il presidente De Luca: riconoscimento del lavoro fatto in Campania

Giosi Romano è stato individuato dal Governo quale coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno. Per l'avvocato, che fino a qualche mese fa ha guidato la struttura regionale della Campania, il compito di acompagnare gli investimenti in tutto il Sud.

"La nomina di Romano a coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno, è il riconoscimento all’importante lavoro da lui fatto nella gestione della Zes della Campania - il commento del presidente della Regione, Vincenzo De Luca -. Ci auguriamo che la nomina, anche grazie alla sua esperienza, possa consentire di superare per quanto possibile forme di burocratizzazione centralistica e accelerare gli investimenti".

Restano però i dubbi tra Napoli e Roma sull'opportunità di aver centralizzato la gestione della Zona economica speciale: " Rimangono in piedi le incognite relative alla quantità di risorse utilizzabili, alle disponibilità complessive per il credito d'imposta e alla cumulabilità dei diversi incentivi delle imprese che investono nel Sud. E' da auspicare che l'esperienza accumulata nella gestione della Zes Campania e la professionalità qui maturata, possa consentire in ogni caso una accelerazione dei processi di investimento nell'ambito dei programmi di sviluppo decisi dalle regioni", la riflessione del governatore De Luca.