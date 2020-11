Salvini: Campania gialla? acca nisciuno è fesso... I consiglieri regionali della Lega chiedono trasparenza dei dati

"Hanno fatto casino a Napoli, e ora in Campania va tutto bene, mentre prima c'era De Luca pronto con il lanciafiamme". Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta Instagram. "E per Conte la Campania è gialla". "Campania zona gialla... 'acca nisciuno è fesso'", aggiunge il leader della Lega, come a voler insinuare il dubbio. Insinuazioni che i consiglieri regionali dl Carroccio, Zinzi e Nappi, faran no diventare denuncia e richiesta ufficiale di atto ispettivo per otternere i dati del'Unità di Crisi della Regione Campania.

"Dopo un mese a seminare il terrore con le sue dirette, penalizzando il mondo della scuola e le attivita' produttive, minacciando chiusure indiscriminate, De Luca viene sconfessato da un governo incapace di dettare la linea su un'emergenza seria come questa. Ancora oggi, nonostante l'assegnazione in una fascia di moderata criticita', lo sceriffo continua la sua narrazione catastrofica. I campani sono confusi: o De Luca si e' fatto prendere la mano dall'allarmismo, oppure e' il governo a minimizzare. In entrambi i casi la gestione di questa emergenza e' sbagliata e l'unica certezza e' che tra Conte e De Luca uno dei due mente". Lo ha detto in una nota il capogruppo Lega in consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.