De Luca: «A breve cominceremo con le vaccinazioni» Il governatore: «Natale? Nulla da festeggiare. Scuole? Decideremo a breve se riaprirle»

"Dobbiamo continuare così la battaglia ancora in corso, perché partirà a breve la campagna di vaccinazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in streaming al saluto dell'Asl Napoli 2 nord, questa mattina. "Invito ovviamente - prosegue il governatore della Campania - tutto il personale sanitario ad essere pronto a fare rapidamente le vaccinazioni, e invito tutti quanti a mettere il massimo dell'attenzione rispetto ai nostri anziani e alle residenze sanitarie assistite. Dobbiamo mantenere la concentrazione e l'impegno di lavoro anche nella fase di completamento delle vaccinazioni anti-covid".

"Decideremo nei prossimi giorni il da farsi sull'apertura delle scuole".Ha poi dichiarato De Luca "Sapete come me e meglio di me che sarà un mese molto delicato. Non avremo molto da festeggiare, mi auguro semplicemente che troveremo un momento di calore familiare come è doveroso anche in condizioni di assoluta sicurezza e prudenza per i nostri familiari". "La Campania - incalza il governatore della Campania - è oggi la regione che ha il tasso di mortalità Covid più basso d'Italia rispetto alla popolazione. Abbiamo fatto uno sforzo gigantesco in questi mesi. Abbiamo accolto i nostri pazienti con dignità nei nostri ospedali. Sapete che in Campania non abbiamo mandato pazienti o malati gravi né nelle palestre, né nei palazzetti dello sport, né nelle chiese, né sui materassini messi per terra come è capitato in tante realtà del nord. Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per dare dignità ai nostri pazienti e per affrontare con rigore questa battaglia"