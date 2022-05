Guerra Ucraina. De Luca: "Se va via Putin ne arriva uno peggiore di lui" Il Governatore sul conflitto: "Non ci sono innocenti: Nato irresponsabile con dichiarazioni idiote"

Nella situazione che si è venuta a creare in Ucraina è noto il colpevole, che è la Russa, ma non ci sono innocenti. E' il pensiero di Vincenzo De Luca, governatore della Campania che in mattinata durante l'intervento all'assemblea generale di Confindustria si è soffermato anche sulla situazione internazionale.



“C'è un clima di totale incertezza per la guerra in Ucraina, che vede un colpevole che è la Russia ma non vede innocenti. Dieci mesi fa nessuno parlava di Ucraina, si parlava di Afghanistan e della fuga indecorosa degli americani e degli occidentali da Kabul. Un tradimento. E in quella situazione l'unica ambasciata rimasta aperta era quella della Russia. Cosa è accaduto di nuovo per motivare una drammatizzazione del genere? L'avvio dell'Ucraina del processo per entrare nella Nato. La Nato ha risposto in maniera irresponsabile "braccia aperte" anzi “allarghiamo anche alla Finlandia e alla Svezia”.



Una miccia secondo De Luca che attacca anche riguardo le ricostruzione che vengono fatte del conflitto: “ Io non guardo più trasmissioni televisive per la mistificazione che viene fatta. Dichiarazioni assolutamente idiote da parte di dirigenti della Nato: qualcuno può immaginare che la Russia possa accettare che tutto il suo confine occidentale sia occupato da paesi Nato? Ce lo diceva Kissinger che la ricetta per la pace è equilibrio”.

E ancora: “Io ancora non capisco quale sia l'obiettivo. Io credo che se va via Putin viene qualcuno di peggiore. L' Europa deve creare condizioni di pace stabile".