Duello De Luca-Carfagna, Caldoro: basta atteggiamenti puerili della Regione Il capo dell'opposizione in un'intervista ad OttoChannel lancia pesanti accuse al governatore

“Non vedo una vera polemica di merito al Pnrr, dalla Regione distingui puerili. Ora è il momento di lavorare tutti insieme”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, ad OttoChannel intervistato dal direttore Pierluigi Melillo, in relazione alla polemica di De Luca contro il ministro Carfagna.

“Vedo -ha aggiunto Caldoro - prepotenza, narcisismo sterile, una forma di bullismo di chi non va agli appuntamenti solo per un capriccio. Una volta per una scusa, una volta per un’altra, tacciando l’incontro di Salerno come una riunione di Forza Italia. Una sciocchezza se pensiamo ad un appuntamento che ha visto la partecipazione del Capo dello Stato, del Governo con nove Ministri, di rappresentanti di importanti società pubbliche e private”. Non mi pare - ha sottolineato Caldoro - che Forza Italia sia arrivata al 90%, eppure Berlusconi ci ha abituato ai miracoli, l’ultimo quello del Monza, oggettivamente non siamo a quei numeri”.

“De Luca - ha proseguito - è solo un bulletto che si isola, guarda agli interessi personali e non a quelli delle comunità locali”. Sollecitato sulla assenza dei sindaci ha detto: “Una follia non partecipare ad un incontro con il Governo. I sindaci devono rispondere a chi li ha eletti, ai cittadini. C’è un problema istituzionale ed il Partito democratico, se è vero che è il suo partito, deve intervenire. Sul caso è afono, in silenzio. anche il Governo dovrebbe intervenire”.

QUI L'INTERVISTA COMPLETA DI STEFANO CALDORO AD OTTOCHANNEL