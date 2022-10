Governo Meloni, Cirielli (FdI) viceministro e Castiello (Lega) sottosegretario Via libera alla lista di sottogoverno: Cirielli agli Esteri e Castiello ai rapporti col parlamento

Il consiglio dei Ministri ha approvato la nomina dei nuovi sottosegretari: 8 viceministri e 31 sottosegretari. Tre i campani in lista, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia sarà viceministro agli Esteri mentre Pina Castiello per la Lega è stata nominata sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento infine Tullio Ferrante (Fi), sottosegretario alle Infrastrutture.

Via libera a Paola Frassinetti, come sottosegretario all’Istruzione e del Merito, mentre Augusta Montaruli va all’Università. Mentre Vittorio Sgarbi va alla Cultura.

A otto sottosegretari verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni: Edmondo Cirielli agli esteri (FdI), alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (FI), all’Economia Maurizio Leo (Fdi), al ministero delle Imprese Valentino Valentini (FI), all’Ambiente Vannia Gava (Lega), alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami (Fdi) e Edoardo Rixi (Lega), al Lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fdi).

Il giuramento di sottosegretari e viceministri ci sarà il 2 novembre. Oggi il Consiglio dei Ministri, riferiscono fonti governative, ha dato l’ok solo alla lista dei sottosegretari, per i ‘vice’, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Ecco la lista dei sottosegretari e dei viceministri (in aggiornamento)

Esteri: Edmondo Cirielli (vice ministro), Giorgio Silli e Maria Tripodi

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni;

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari.

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego;

Economia: Maurizio Leo (vice ministro), Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino;

Sviluppo economico: Valentino Valentini (vice ministro), Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci.

Transizione ecologica: Claudio Barbaro.

Agricoltura e Sovranità alimentare: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo;

Infrastrutture e trasporti: Galeazzo Bignami, Edoardo Rixi (vice ministri), Tullio Ferrante;

Lavoro e politiche sociali: Maria Teresa Bellucci (vice ministri), Claudio Durigon;

Istruzione e del Merito: Paola Frassinetti.

Università e ricerca: Augusta Montaruli.

Cultura: Gianmarco Mazzi Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi.

Salute: Marcello Gemmato.

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano.

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).