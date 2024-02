Graziano: "Autonomia? Un atto ostile del Governo contro il Sud" Il deputato Pd: "Zes unica? Colpo di spugna. Servizi essenziali diventeranno più carenti"

L' Autonomia differenziata "e' l'ennesimo atto ostile del governo nei confronti del Mezzogiorno. Dopo i tagli al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la stretta ai fondi per le infrastrutture, il colpo di spugna alle Zone economiche speciali, questa riforma renderà' impossibile la vita al Sud". Lo afferma il deputato democratico, Stefano Graziano, che sottolinea: "L' Autonomia differenziata mette in discussione i servizi essenziali: scuole, sanità', assistenza sociale, infrastrutture diventeranno ancora piu' carenti e creeranno un divario insanabile fra le Regioni del Nord e le Regioni del Sud. Noi del Pd non lo permetteremo. Daremo battaglia in Parlamento a un provvedimento che nasce sull'altare delle divisioni della maggioranza e servire solo a tenere in piedi il governo"