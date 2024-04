Scontro nella Lega. Grant: "Totale disaccordo con Vannacci su disabilità" L'europarlamentare: "L'inclusione è un dovere, avremmo bisogno di uno sforzo maggiore in merito"

"Esprimo totale disappunto sulle dichiarazioni del generale Vannacci sulla necessità di dedicare classi separata per i disabili”. Lo dichiara l'europerlamentare Valentino Grant. "La disabilità è da sempre un tema fortemente sentito dalla Lega e tante sono state le iniziative messe in campo dal ministro Alessandra Locatelli. L'inclusione è un diritto, prima ancora che un dovere; riconoscere e valorizzare le differenze individuali deve far parte dell' esperienza umana che, più che delle classi separate, avremmo bisogno di uno sforzo maggiore tra governo ed organizzazioni per creare una società che non solo accolga le diversità ma che sappia anche celebrarle", conclude Grant.