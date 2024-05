Europee, Fratelli d'Italia consegna la lista: c'è anche Vittorio Sgarbi al Sud Il critico sarà al 17esimo posto, nella parte finale della lista, che e' composta da 18 candidati

Vittorio Sgarbi sara' candidato alle Europee per FdI nella circoscrizione Italia meridionale. I delegati del partito di Giorgia Meloni, tra i quali c'e' il senatore Antonio Iannone, hanno consegnato in questi minuti la lista nell'ufficio elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Napoli. A quanto apprende l'AGI, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura e' stato inserito nelle posizioni centrali della lista, che sara' guidata dalla presidente del Consiglio. Dopo l'annuncio di ieri, lo stesso Sgarbi aveva annunciato di aver accettato la candidatura, spiegando di non sapere ancora in quale circoscrizione sarebbe stato inserito.

Sgarbi sara' al 17esimo posto, nella parte finale della lista, che e' composta da 18 candidati.

Dopo la premier Meloni, candidata in tutte le circoscrizioni con l'indicazione 'detta Giorgia', ci sono, tra gli altri, l'europarlamentare uscente Denis Nesci, la presidente provinciale del partito ad Avellino, Ines Fruncillo, e l'ex sindaco di Pagani, Alberico Gambino. Va in lista il deputato casertano Marco Cerreto, mentre non sara' della partita il consigliere regionale Massimo Grimaldi.

Sul fronte degli imprenditori, spunta il nome di Antonio Ambrosio, che con la sua famiglia porta avanti l'azienda vinicola Villa Dora a Terzigno (Napoli), nota per l'eccellenza del suo Lacryma Christi. Sara' in lizza per un posto al Parlamento europeo anche Raffaella Docimo, di origini cosentine, medico specialista in Odontoiatria pediatrica.