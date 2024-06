De Luca: "Da Governo campagna elettorale piena di frottole e anche di più" "Migranti? Competenza di Piantedosi. Liste d'Attesa? Non c'è una lira stanziata. Fsc? Speriamo"

"Siamo alla fine di una campagna elettorale caratterizzata da propaganda e nelle ultime settimane da un vento di volgarità introdotta dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì. "La campagna elettorale - ha detto De Luca - è andata avanti tra esempi inimmaginabili di volgarità e con una fumosità e propaganda di dibattito davvero sconvolgente. Comunque siamo alle ultime battute, che sono caratterizzate dalla propensione del Governo e del primo ministro a offrire frottole ai cittadini italiani, a produrre palle, e negli ultimi giorni non solo mongolfiere, ma anche dirigibili".

Caso Migranti: "Competenze del Viminale"

"Sul flusso dei migranti hanno tentato di fare questa associazione scorretta e diffamatoria tra la Campania e un elemento di irregolarità nel flusso dei migranti, con molte più richieste di ingressi per lavoro rispetto al numero delle imprese". Ha proseguito Vincenzo De Luca riferendosi alla denuncia del premier Meloni sugli ingressi di migranti nella regione. "Ho letto - ha aggiunto De Luca - una lettera del coordinatore dei migranti di Napoli che ha chiesto: visto che le candidature di lavoro vengono registrate dalle piattaforme delle prefetture, perché non avete posto un limite su quei pc? Siamo quindi alla cialtroneria. Ricordo che sul flusso dei migranti la Regione non c'entra, tutta la competenza è del ministero dell'interno dove c'è da due anni il ministro Piantedosi, la polemica di Meloni è quindi una autodenuncia del Governo gente, accogliendola con visite sanitarie a chi arriva".

Liste d'attesa sanità Campania: "Una truffa"

"A tre giorni dal voto esce il provvedimento che da domani abbatte le liste di attesa, una delle iniziative truffaldine e sgangherate di questo Governo". Ha poi proseguito De Luca . "Su questo progetto - ha detto - non c'è un euro stanziato, tranne che 500.000 euro per il 2024 e 1,5 milioni per il 2025 per pagare chi farà parte dell'organismo di controllo istituito dal Governo. C'è già l 'Agenas ma facciamo un nuovo comitato, invece di riversare i dati sulla piattaforma digitale dell'agenzia Sappiate che tutte le piattaforme informatiche del Governo non hanno mai funzionato Quella del Pnrr non funzionava per la maggior parte dei casi non devono rispondere in 15 giorni a tutti i rilievi di inefficienza fatti dai singoli cittadini, quindi i dirigenti Asl saranno impegnati a produrre carte invece che dare servizi ai cittadini, il nostro è l'unico Governo d'Europa che complica tutti i percorsi burocratici Va detto che la Campania ha già da un anno il sistema unico di prenotazione, compreso il privato convenzionato, senza aspettare il regio decreto di Vittorio Emanuele III".

Fondi Fsc Campania: Dopo voto speriamo in un accordo

" Attendiamo ancora con fiducia la risposta, visto che ormai il voto è alle porte, per la firma dell'accordo di coesione con la Campania. Dopo questa domenica fatale si decide il Governo a darci la data per l'intesa il cui programma abbiamo mandato l '11 ottobre al Governo, con un anno persona senza nessuna motivazione pubblica da Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. «Il ministro Fitto - ha spiegato De Luca - da poco ha detto che il problema non è il tempo ma il merito. Ma il tempo è decisivo per aprire i cantieri, altrimenti il ??costo delle opere aumenta. Il tempo forse non conta per Fitto, ma conta per i costruttori, per i cittadini a cui serve lavoro ea chi chiede prestiti bancari Il tempo è decisivo Ci auguriamo che passate le elezioni si decidano a firmare l'accordo di coesione in Campania primo da siglare per fare fronte ai problemi sociali e territoriali. In questo fondo ricordo che ci sono anche le opere di viabilità dei Campi Flegrei, ma Fitto dice che il tempo è una variabile non decisiva".