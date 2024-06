Martusciello (FI): "Regionali Campania? Si vince al centro, non agli estremi" "In Campania c'è un'area centrale che potrebbe anche vincere da sola"

"In Campania esiste un centro forte che merita attenzione e con cui si deve dialogare". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. "Un'area politica che e' maggioranza e che ha enormi difficolta' a confrontarsi con gli estremi - sottolinea Martusciello -, un centro che sarebbe addirittura autonomo e capace di vincere da solo le elezioni regionali. Con quest'area Forza Italia dialoga e intende costruire un'alternativa al governo della sinistra in Campania. Un centro che non riconosce interlocutori a destra ma che puo' essere alternativo alla sinistra solo con la leadership di Forza Italia. Lavoriamo con questa area - conclude il coordinatore azzurro - consapevoli della responsabilita' assegnatami dagli elettori".