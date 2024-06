Regionali Campania, De Luca: "Candidato di destra? Lo aspetto a braccia aperte" Il governatore: "Campagna elettorale? Sì, coi fatti. Autonomia? Forse sarò a Roma per protesta"

"Siamo molto contenti che abbia cominciato a prendere corpo la battaglia contro l'autonomia differenziata. Adesso stiamo cominciando a capire che qui è in gioco l'unità d'Italia, ma è in gioco anche il destino del Sud, perché se va avanti questa ipotesi di autonomia differenziata diventeranno complicati gli anni a venire per le giovani generazioni". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , in merito alla manifestazione di oggi a Roma. De Luca ha spiegato che "ci provo ad andare oggi a Roma - ha detto - anche se ci sono stato anche ieri e quindi non vorrei prendermi la cittadinanza di Roma. Noi tra l'altro lavoriamo, a Napoli si lavora oltre che a manifestare. Ma sono contento che oggi si accorgono un po' tutti anche quelli che erano un po' narcotizzati che bisogna combattere, bisogna combattere. Devo dire che le elezioni europee hanno dato un bel segnale, hanno dimostrato che qui nel Sud il governo è in minoranza. Io lo so che dopo le elezioni poi tutti quelli che non hanno mosso un dito si sono intestati in una vittoria elettorale E vabbè, siamo generosi".

"Bisogna combattere, bisogna legare sempre di più la battaglia istituzionale contro l'autonomia differenziata con la battaglia sociale e con lo sblocco dei fondi per la coesione che sono bloccati da un anno. "È incredibile l'attesa - ha detto - su un finanziamento che ci spetta e in cui parliamo di tanti temi tra cui la cultura : pensate che solo in Campania gli addetti al mondo della cultura, al cinema, al teatro sono 12mila che non sono stati quest'anno in condizione di fare una programmazione culturale perché sono bloccati questi fondi in maniera totalmente irresponsabile Ovviamente, noi utilizzeremo anche fondi di bilancio in assenza di queste risorse, ma questo vuol dire che dobbiamo combattere. Questa è l'autonomia vera, non quella fasulla dell'autonomia differenziata Questo consentire ai territori di esprimere la propria creatività, le proprie energie più vive nel campo dell'. arte, della musica, del teatro"

Regionali? Sempre in campagna elettorale

"Noi accoglieremo a braccia aperte chiunque sia il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Campania, lo abbracceremo" . Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , che, a margine di una conferenza stampa sul Premio Massimo Troisi, risponde sulle elezioni del 2025. Sul centrosinistra, De Luca spiega che "siamo in campagna elettorale da sempre, non dobbiamo aspettare la scadenza. La nostra campagna elettorale sono i fatti, sono la trasformazione della realtà, sono i cantieri che si sviluppano, è la cultura che parte, sono gli ospedali nuovi che costruiamo e realizziamo, sono gli invasi collinari, le bandiere blu che realizziamo, si pensi un po' sul Litorale Domizio, dove non si poteva neanche guardare l'acqua del mare Quindi le campagne elettorali si fanno con i risultati concreti, non con i volantinaggi dell'ultimo minuto".