Iannone (Fdi): "Martusciello gode della mia massima indifferenza" "Lavoro per cose serie, non per autocandidature sognate di notte e avanzate di giorno"

“Inutile che si affanni a tirarmi in ballo, ci prova da mesi ma gode della mia massima indifferenza. Lo tengo come commentatore divertente e fantasioso ma non autorizzato del mio pensiero. Non mi sorprende neanche che faccia il controcanto di un comunicato sulle prodi gesta deluchiane. Può stare tranquillo che il centrodestra che ci sarà alla Regione sarà completamente alternativo al PD; lavoro per cose serie e non per auto candidature sognate di notte ed avanzate di giorno. E’ una comunicazione di servizio perché di più non è necessario”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

La polemica è nata dopo le dichiarazioni di Iannone sulla presenza di De Luca alla manifestazione della Schlein, con relativa battuta "A quando la partecipazione al gay pride?"

Nel merito Martusciello aveva commentato: "Manifestazioni come il Gay Pride, verso cui ho massimo rispetto, sono previste dalla nostra Costituzione. Penso che quella di Iannone sia una scivolata non voluta. La Campania che ho in mente non discriminerà mai nessuno per religione, orientamento sessuale o residenza. Chi va al Gay Pride è un cittadino come gli altri".