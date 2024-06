Elezioni amministrative: la Campania è la Regione in cui si è votato di più Alle urne il 69,27 per cento degli elettori

La regione in cui si è votato di più per il secondo turno di elezioni amministrative è stata la Campania , con il 69,27% degli elettori recatisi alle urne. La regione in cui si è votato di meno è stata la Liguria, con il 53,54% di affluenza. Tra i comuni chiamati al voto in Campania c'erano Avellino, Casal di Principe, Castel Volturno e Torre Annunziata; in Liguria, Rapallo e Sanremo.