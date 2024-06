Martusciello (FI): "Non sono io che mi candido presidente: lo chiede il popolo" L'eurodeputato:"Coi voti indicazione chiara per mia candidatura a Presidente della Regione Campania"

"Non sono io che mi candido a Presidente della Regione Campania. È il popolo di centrodestra che ha dato una indicazione chiara ai leader nazionali consacrandomi come il più votato in Campania". Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine di un incontro pubblico a Bellona in provincia di Caserta. "Io non rivendico, non impongo, non chiedo - ha spiegato Martusciello - prendo atto di quello che è accaduto e sento forte la responsabilità di esercitare la leadership".