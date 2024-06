Coldiretti: "In Campania l'agricoltura è una grande occasione per i giovani" Difficolta per le aziende giovani, ma al sud il settore rappresenta un'opportunità

Nell' L'ultimo decennio ha chiuso i battenti di 110mila giovani imprese under 30 in tutti i settori, con la sola eccezione dell'agricoltura che è l'unica tra i comparti principali ad avere tenuto. È quanto emerge da un'analisi Coldiretti sui dati Unioncamere presentati in occasione dell'assegnazione a Venezia degli Oscar Green alle imprese che più si distinguono per garantire l'autosufficienza alimentare ed energetica e la sostenibilità delle produzioni. "Nel periodo 2014-2024 le imprese italiane condotte da under 30 sono passate da 514mila a 404mila, con una perdita netta del 21% - spiega la Coldiretti - sono i cali più sensibili che si registrano nelle costruzioni (-40%) e nel commercio (- 34%), mentre quelli agricoli sono rimasti poco sotto le 48mila unità, senza variazioni sostanziali. Il segno di una resilienza dei giovani agricoltori che viene però messa a dura prova da troppi ostacoli che impediscono o rallentano l'ingresso e la continuità nella gestione delle imprese agricole: la mancanza di accesso al credito, la burocrazia, la carenza di infrastrutture e il limitato accesso al suolo ne sono alcuni esempi", secondo un rapporto del Centro Studi Divulga. Condizioni, d'altro canto, che cambiano da territorio a territorio. Secondo l'analisi dei dati di Dulvga, in Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia-Giulia gli ostacoli che impediscono ai giovani di entrare nelle attività agricole possono essere legati ad un accesso limitato al suolo. Altre regioni italiane sono invece propense al ricambio generazionale e presentano una percentuale di giovani agricoltori maggiore rispetto a quella degli agricoltori anziani. In Basilicata, Sardegna e Campaniail settore agricolo rappresenta una grande occasione di rilancio per i giovani in territori con elevati tassi di disoccupazione giovanile, mentre in Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano il settore agricolo, essendo parte sostanziale del quadro economico locale, tende a coinvolgere gli interessi dei giovani imprenditori. In generale, il 65% dei giovani agricoltori investe in aziende gestite dalla famiglia e solo il 28% avvia e gestisce imprese completamente nuove. Resta però il fatto che i giovani agricoltori italiani rappresentano un'eccellenza a livello europeo, Secondo l'analisi Divulga sugli ultimi dati Eurostat rileva che le aziende agricole condotte da under 35 in Italia generano una produzione standard di 4.296 euro ad ettaro circa il doppio rispetto tutti i media europei pari a 2.207 euro a testa, e ben sopra Francia (2.248 euro a testa), Spagna (1.828 euro a testa), e Germania (2.749 euro a testa).