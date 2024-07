De Luca: "Fsc? Attendiamo fiduciosi. Compleanno Loren? Evento internazionale" "Sbagliato accantonare 500mila euro? No, doveroso, visto che rappresenta l'Italia nel mondo"

Per quanto riguarda l'accordo di coesione con il Governo nazionale siamo ancora in attesa che si sblocchi la situazione. Dal punto di vista delle verifiche tecniche gli stessi dirigenti del ministero ci dicono che non c'è più nulla da fare, è tutto pronto. Siamo in fiduciosa attesa". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , nel corso della consueta diretta Facebook tornando sul tema della firma dell'accordo di coesione tra Governo e Regione. De Luca ha ribadito che la mancata firma "mantiene il blocco e tiene sospesi tutta una serie di interventi che sono di grande importanza per la regione e per gli operatori economici: è bloccato tutto il comparto della cultura, della musica, del teatro, sono bloccate alcune opere come la gara per l'ospedale Incurabili a Napoli, crea problemi per il Collana, per l'ospedale Santobono E' tutto sospeso in attesa della firma". Rivolgendosi ai cittadini De Luca ha detto: "Vi possiamo solo dire contate i giorni che passano. È giusto il caso di ricordare che quando passa un anno di tempo significa un aumento dei costi per realizzare le opere che va dal 20 al 30 per cento. Aspettiamo, fate anche voi il calcolo delle giornate che passano come lo facciamo noi".

"Siamo partiti con la richiesta di referendum, con la raccolta firme. Come Regione Campania portiamo avanti la battaglia su due fronti: contro l'autonomia nella misura in cui spacca l'Italia, ma anche contro il centralismo ministeriale".Ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca aggiungendo che "su questa linea vogliamo dialogare con tutte le componenti dinamiche del Paese, del Nord, del Centro e del Sud senza guerre di religione concordiamo interventi concreti che si permettano di fare subito".

"A ottobre riapre la piscina dello stadio Collana che stiamo ristrutturando e ci stiamo preoccupando, siccome l'impianto è finanziato nell'accordo di coesione di cui aspettiamo la firma con il ministero della Coesione, di trovare risorse alternative in caso di ulteriore e non consentito ritardo da parte del ministero. La Regione Campania è prima in Italia per investimenti nell'impiantistica sportiva".

"Per la dignità della Campania, di Napoli e dell'Italia, la Regione ha accantonato un fondo per rendere possibili eventuali celebrazioni anche con ospiti di livello internazionale per l'anniversario di Sophia Loren. Sophia Loren è un'artista il cui volto e la cui arte parlano dell'Italia nel mondo - ha sottolineato il governatore campano - è una disponibilità che abbiamo deciso di accantonare se, parlando con la famiglia e con i rappresentanti della Loren, si determina un evento di livello internazionale Ci sembrava doveroso creare almeno la disponibilità finanziaria, poi se si farà, se ci saranno eventi lo verificheremo nelle prossime settimane, ma mi sembra che sia un motivo per ringraziare la Regione e non per fare polemiche inutili", ha concluso De Luca .