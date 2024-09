De Luca: "Vincere contro centrodestra? Servono tutti. Ma io ballo anche da solo" Il governatore: "Renzi? C'è bisogno di tutti, ma soprattutto di coerenza nei programmi"

"Per vincere contro il centrodestra "abbiamo bisogno di tutti", ma se necessario "io ballo da solo". Cosi' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti sul campo largo a margine dell'evento contro l'autonomia differenziata che si sta tenendo nell'aula del Consiglio regionale e che vede presente anche il senatore di Italia viva Matteo Renzi. "Abbiamo bisogno di tutti - ha detto De Luca -. Ma c'e' bisogno di coerenza nei programmi". Per De Luca i temi fondamentali da mettere al centro dell'agenda sono "il tema della sicurezza, che e' un bene primario. La gente vuole vivere tranquilla, in pace". Poi, ha aggiunto, ci sono "il tema della giustizia ee il tema della palude burocratica".