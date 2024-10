Terzo mandato, Caldoro: da De Luca atto di fedeltà a se stesso La proposta della maggioranza: le accuse dell'ex governatore

"A prescindere dal merito e dal confronto tra le forze politiche sul limite dei mandati imposti per legge, quella presentata dalla maggioranza in Regione sembra essere un atto di fedeltà a sé stesso ”. Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in consiglio regionale commenta la proposta di legge che se votata in aula consentirebbe il terzo mandato a De Luca.

“Come ha giustamente affermato il commissario di Fdi Antonio Iannone, si configura - osserva Caldoro - una classica legge ad personam. Solo a esclusivo beneficio del presidente pro tempore in carica oggi”, conclude.