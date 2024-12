Autonomia differenziata, dalla Cassazione via libera al referendum abrogativo Il comitato esulta: ora avanti per la cancellazione totale della riforma Calderoli

Sì al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Il via libera è arrivato dalla Cassazione, che segue il pronunciamento della Consulta che aveva dichiarato "illegittime" alcune disposizioni della riforma che porta la firma del ministro Calderoli.

Nell'ordinanza di trenta pagine il via libera al referendum per il quale si erano mobilitati i consigli regionali (tra cui quello della Campania) e comitato. Gli ermellini non hanno dato invece il via libera al quesito presentato dai consigli regionali che puntavano all'abrogazione parziale.

"Siamo soddisfatti, vogliamo abrogare completamente questa legge ingiusta e dalla Cassazione arriva una conferma importante che questo referendum si può fare. Ora aspettiamo la pronuncia della Corte Costituzionale a gennaio che dovrà esprimersi sulla ammissibilità totale". Lo ha detto all'Ansa la vicepresidente del comitato nazionale contro l'autonomia differenziata e segretaria confederale Uil, Ivana Veronese.