Terzo mandato, la maggioranza in Regione è compatta con De Luca: "Si va avanti" Riunione dei capigruppo con il governatore, che avverte: "Vinceremo il ricorso al 99%"

La partita per il terzo mandato, in bilico tra la Corte Costituzionale e le scelte dei partiti. Ed una maggioranza che si conferma compatta nel sostenere il presidente Vincenzo De Luca. E' quanto emerso dalla riunione fra i capigruppo ed i responsabili politici di tutte le forze di maggioranza di Palazzo Santa Lucia.

"Nel corso dell’incontro è stata espressa fiducia in relazione alle decisioni della Corte Costituzionale, con la consapevolezza di essere nel pieno della legalità, a fronte dell’unica vera anomalia che è quella del Governo nazionale, che ha violato il principio costituzionale della “legge uguale per tutti” - si legge nella nota unitaria stilata a margine dell'iniziativa -. Si è deciso di rimanere tutti concentrati sulle iniziative e sulle realizzazioni che riguardano il futuro dei cittadini della Campania. Si concretizzano nelle prossime settimane cantieri o progetti di valore storico per il territorio campano. Tutti i consiglieri rimangono fedeli a quello che considerano l’unico loro dovere morale: lavorare per i nostri concittadini, per le famiglie, per le imprese del nostro territorio".

De Luca ai suoi avrebbe espresso piena fiducia nell'esito del ricorso alla Corte Costituzionale: "Vinceremo al 99%", le parole scandite agli esponenti di maggioranza di Palazzo Santa Lucia.